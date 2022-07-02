Главные аэропорты Франции сотрясает забастовка пожарных

Задержка и отмена рейсов, закрытие взлётно-посадочных полос, гигантские очереди - главные воздушные ворота Франции Руасси - Шарль-де-Голль сотрясает забастовка пожарных. В другом парижском аэропорту Орли также бастует наземный персонал, свои требования выдвинули представители различных профессий, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Николя Перейра, профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT): "Экономическая активность в аэропорту восстановилась на 95% по сравнению с показателями до пандемии, но штат сотрудников сократился на 20 тысяч человек, и условия труда резко ухудшились".

Фабрис Крике, профсоюз "Рабочая сила" (FO): "Мы просто не в состоянии обслуживать пассажиров, некоторые коллеги не могут взять перерыв, и это происходит в Париже - это какое-то безумие. Вот из-за чего здесь хаос".