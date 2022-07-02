В аргентинской провинции Огненная Земля самолет Learjet 35 с медиками на борту разбился на взлете, при крушении погибли два пилота, врач и медсестра, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Два пилота, медсестра и врач погибли в катастрофе медицинского самолета в аэропорту города Рио-Гранде", - говорится в сообщении.

В соцсетях распространились видеозаписи, на которых видно, как самолет рухнул и сгорел на территории аэропорта вблизи от взлетной полосы.

Официальные источники добавляют, что авиасудно, принадлежащее компании Flying América SA, доставило из столицы на Огненную Землю женщину с младенцем и направлялось обратно в Буэнос-Айрес.

Аргентинский Совет по безопасности на транспорте начал расследование трагедии.