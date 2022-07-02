В Израиле намерены сделать все, чтобы Иран не получил ядерное оружие

Новый премьер-министр Израиля Яир Лапид заверил, что его страна сделает все возможное, чтобы Иран не смог получить доступ к ядерному оружию.

Соответствующее заявление он сделал в субботу в ходе своего первого публичного выступления после перехода на премьерскую должность, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы полагаем, что иранская угроза - это самая серьезная угроза, которая существует для Израиля. Мы сделаем все, что должны, чтобы помешать Ирану получить ядерные способности или окопаться у наших границ", - сказал Лапид, слова которого приводит правительственная пресс-служба.

Израильский премьер подчеркнул, что его страна уверена в своих силах и в случае необходимости готова дать отпор любому противнику. "Я стою перед вами прямо сейчас и говорю всем, кто хочет нашего краха, от Газы до Тегерана, от берегов Ливана до Сирии: "Не испытывайте нас". Израиль знает, как использовать свою силу против любой угрозы, против любого врага", - заявил он.

Он также подтвердил, что его правительство верно идее "Израиля как национального государства еврейского народа". "Его основание началось не в 1948 году, но скорее в тот день, когда Йеошуа (ветхозаветный предводитель еврейского народа Иисус Навин - прим. ТАСС) пресек Иордан и навсегда соединил народ Израиля с землей Израиля", - выразил уверенность премьер.

Лапид в ночь на пятницу официально вступил в должность главы правительства еврейского государства. Он стал 14-м премьером в истории Израиля. Днем ранее Кнессет (парламент) после многодневного обсуждения одобрил законопроект о самороспуске. В тот же день занимавший пост премьер-министра Нафтали Беннет передал дела преемнику.

Главой кабмина он будет как минимум до пятых за три с половиной года досрочных парламентских выборов. Голосование состоится 1 ноября. После этого Лапид останется главой исполнительной ветви власти до приведения к присяге нового правительства. Он сможет и далее оставаться на посту премьера, если его партия "Еш Атид" сумеет консолидировать устойчивую коалицию в 120-местном Кнессете и получит право сформировать новый кабмин.