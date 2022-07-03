Министр экономики Аргентины подал в отставку

Министр экономики Аргентины Мартин Гусман подал заявление об отставке. "Уважаемый президент Альберто Фернандес, я обращаюсь к вам, чтобы подать в отставку с поста министра экономики, который мне выпала честь занимать с 10 декабря 2019 года", - говорится в письме, которое Гусман опубликовал в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "пришло время для того, чтобы бразды правления министерством экономики взял в руки" другой человек, которого выберет президент. "Исходя из моего опыта, считаю крайне важным, чтобы он работал в условиях политического консенсуса внутри правящей коалиции", - отметил министр.

Политика, которую проводил Гусман в качестве министра экономики, неоднократно подвергалась критике внутри правящей коалиции, преимущественно со стороны политиков, близких к вице-президенту Кристине Фернандес де Киршнер. На своем посту Гусман отвечал, в частности, за переговоры об урегулировании задолженности перед Международным валютным фондом, которые закончились подписанием соглашения. Против договоренности в парламенте проголосовали 13 сенаторов из правящей коалиции "Всеобщий фронт".

В конце января президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что его правительство достигло соглашения с Международным валютным фондом о рефинансировании задолженности в $44 млрд. Кредит был выдан стране по просьбе Маурисио Макри, который в мае 2018 года, будучи на тот момент главой государства, обратился к Фонду за помощью на фоне резкого падения курса национальной валюты. Действующее правительство называло этот долг преступным и несоразмерным возможностям страны.