https://news.day.az/world/1476055.html В Стамбуле запрещен вход в лесные массивы
В Стамбуле запрещен вход в лесные массивы
В целях пожарной безопасности запрещен вход в лесные массивы, расположенные на территории Стамбула.
Как передает Day.Az, об этом сообщил губернатор турецкого города Али Ерликая.
По его словам, запрет будет действительным с 5 по 31 июля.
При этом разрешены прогулки и занятия спортом в зонах отдыха, природных парках, садах и зонах экотуризма в пределах провинции Стамбул.
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