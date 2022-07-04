В Стамбуле запрещен вход в лесные массивы

В целях пожарной безопасности запрещен вход в лесные массивы, расположенные на территории Стамбула.

Как передает Day.Az, об этом сообщил губернатор турецкого города Али Ерликая.

По его словам, запрет будет действительным с 5 по 31 июля.

При этом разрешены прогулки и занятия спортом в зонах отдыха, природных парках, садах и зонах экотуризма в пределах провинции Стамбул.