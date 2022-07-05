В Германии предупредили о возможных конфликтах из-за газа в Европе

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц в беседе с газетой Die Welt предупредил, что дефицит газа в Европе может стать причиной конфликтов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Вероятно, внутри ЕС возникнут серьезные конфликты из-за распределения [газа] - как в 2015 и 2016 годах, когда был кризис с беженцами", - заявил политик.

Он также полагает, что властям ФРГ не стоит в публичных заявлениях говорить о возможном прекращении поставок топлива из России после ремонтных работ на газопроводе "Северный поток - 1".