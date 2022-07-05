Японское правительство установит слежку за женщинами

Правительство Японии создало исследовательскую группу, которая должна будет следить за тем, как местные женщины относятся к своему телу, какие диеты они предпочитают, и какой образ жизни они ведут. По данным газеты The Mainichi, инициатива местного министерства здравоохранения связана с тем, что многие женщины в Японии в последнее время страдают от недобора веса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Минздрав намерен использовать выводы исследовательской группы, чтобы улучшить понимание важности поддержания нормального веса среди женщин. Сообщается, что одним из инструментов чиновников может стать массовое информирование о рисках несбалансированного питания.

Газета также обращает внимание на результаты исследования 2019 года, согласно которому 20,7% женщин в возрасте 20 лет имели недостаточный вес тела.