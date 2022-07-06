В Великобритании более 2 млн человек не могут оплачивать счета из-за роста цен

Более 2 млн британцев ежемесячно не могут оплачивать счета за коммунальные услуги, аренду квартиры и кредиты в этом году из-за роста стоимости жизни. Об этом в среду сообщает газета The Guardian со ссылкой на исследование ассоциации по защите прав потребителей Which?

Согласно статистическим данным, почти две трети жителей Великобритании с годовым доходом в £21 тыс. ($25 тыс.) серьезно скорректировали траты, чтобы покрыть расходы на предметы первой необходимости в прошлом месяце. Среди потребителей, чей заработок составляет £55 тыс. ($65,5 тыс.) в год, таких оказалось 57%, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Безжалостный кризис стоимости жизни продолжает оказывать огромное давление на финансы домохозяйств, - отметили в ассоциации. - Правительство должно обеспечить адресную помощь наиболее уязвимым категориям граждан".

Ранее новый министр финансов Соединенного Королевства Надим Захави заявил об освобождении от уплаты налога на социальное страхование около 2,2 млн британцев с низким уровнем доходов.

В мае в Великобритании инфляция разогналась до 9,1% - рекордного показателя за 40 лет. В соответствии с прогнозом Банка Англии, осенью темпы инфляции в стране увеличатся до 11%, Соединенное Королевство рискует столкнуться с самым значительным падением уровня жизни с 1950-х годов.