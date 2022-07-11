Минкульт Армении требует прекратить работы по возведению статуи Христа на горе Атис

Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении потребовало, чтобы бизнесмен и политик Гагик Царукян прекратил работу по возведению статуи Христа на горе Атис до изучения проекта строительства.

Как передает Day.Az со ссылкой на на армянские СМИ, на вершине горы могли сохраниться остатки крепости-городища бронзового и железного веков.

В середине января Царукян заявил, что планирует установить в республике статую Христа. По его словам, "высота только статуи должна быть 33 метра", по числу прожитых Христом лет, а при иных решениях общая высота памятника вместе с пьедесталом может быть в два-три раза больше. В армянском правительстве заявили, что положительно относятся к этому проекту, считая, что он повысит туристический интерес к Армении.

В субботу бизнесмен заявил о старте работ по установке памятника.

В Минкульте заявили, что узнали о месте строительства из СМИ, однако утром в релиз были внесены правки, и это предложение исчезло. "Считаем идею монументальной и приемлемой, однако в пределах своих полномочий и ответственности требуем до представления и надлежащего изучения проекта прекратить любую деятельность на территории древней крепости-городища, противоречащую действующему законодательству и нормативным актам", - отмели в Миноборнауки.