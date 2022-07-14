https://news.day.az/world/1478750.html В Грузии вторую «бустерную дозу» вакцины от коронавируса смогут получить граждане в возрасте от 18 лет
Такова рекомендация Совета по иммунизации, которая вступит в силу через несколько дней, когда будет издан соответствующий приказ.
В Грузии вторую «бустерную дозу» вакцины от коронавируса смогут получить граждане в возрасте от 18 лет
В Грузии вторую "бустерную дозу" вакцины от коронавируса смогут получить и граждане старше 18 лет, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.
Такова рекомендация Совета по иммунизации, которая вступит в силу через несколько дней, когда будет издан соответствующий приказ.
Как заявил "IPN" аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов, делать вторую "бустерную прививку" могут все граждане в возрасте от 18 лет и старше.
Напомним, что прежде вторая "бустерная доза" предназначалась лишь гражданам старше 50 лет.
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