В Грузии вторую «бустерную дозу» вакцины от коронавируса смогут получить граждане в возрасте от 18 лет

В Грузии вторую "бустерную дозу" вакцины от коронавируса смогут получить и граждане старше 18 лет, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

Такова рекомендация Совета по иммунизации, которая вступит в силу через несколько дней, когда будет издан соответствующий приказ.



Как заявил "IPN" аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов, делать вторую "бустерную прививку" могут все граждане в возрасте от 18 лет и старше.



Напомним, что прежде вторая "бустерная доза" предназначалась лишь гражданам старше 50 лет.