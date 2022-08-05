В Испании сообщили о двух первых умерших из-за гепатита неизвестного происхождения у детей

Министерство здравоохранения Испании уведомило о двух первых случаях смерти в стране из-за гепатита неизвестного происхождения у детей.

Об этом сообщило в четверг агентство Europa Press, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, речь идет о шестилетнем мальчике и 15-месячном младенце, которые не перенесли операцию по пересадке печени. Всего в королевстве было выявлено около 45 случаев заболевания.

В середине июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла, что располагает сведениями о более 1 тыс. предполагаемых случаях гепатита неизвестного происхождения, выявленного у детей. Тогда же сообщалось, что в 22 случаях болезнь закончилась летальным исходом.

Нынешняя вспышка гепатита неизвестного происхождения была зафиксирована 5 апреля, когда Великобритания уведомила ВОЗ о 10 заболевших в Шотландии детях в возрасте до 10 лет. Риск распространения болезни в глобальном масштабе организация расценивался как умеренный.