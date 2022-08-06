В Индии отцы и мужья дали присягу вместо своих женщин, избранных в местный совет

В Индии, в городе Джайсинагар в индийском штате Мадхья-Прадеш, отцы и мужья дали присягу вместо своих женщин, избранных в местный совет, сообщает телеканал NDTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В панчаят (местный совет) были избраны 21 депутат, из них десять - женщины. Телеканал продемонстрировал сюжет, в котором мужья и отцы этих женщин дают присягу вместо них, клянясь добиваться "равенства и прав для всех".

Как пояснили ведущие, в Индии подобные парадоксы - не редкость. Часто избранные женщины оказываются неграмотными или не знают необходимый язык, которых в Индии только официальных - 22. При этом сами новоизбранные депутаты-женщины в курсе того, что за них дают присягу.

Организаторы мероприятия пояснили, что парадокс с женщинами связан с квотированием некоторых мест в региональных и местных законодательных органах за женщинами. Считается, что если в панчаятах будет присутствовать значительное число женщин - это свидетельствует о "прогрессивности" местных властей. При этом фактически задачи и функции депутата зачастую также будут выполнять родственники-мужчины избранной в панчаят женщины.