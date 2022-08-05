В Грузии задержали гражданина Армении

Задержан гражданин Армении, пытавшийся перевезти из Турции в Грузию 871.53 гр золота.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информацию об этом распространило Министерство финансов Грузии.

Отмечено, что гражданин Армении был задержан при попытке контрабанды из Турции через таможенный КПП "Карцахи" в Грузию золота на сумму 133 351.74 лари (83.344.84 манатов).

По факту возбуждено уголовное дело, за данное преступление предусмотрено от 5 до 7 лет лишения свободы.