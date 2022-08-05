Британские власти намерены следить за мигрантами при помощи умных часов

Министерство внутренних дел Великобритании совместно с министерством юстиции планирует использовать умные часы с функцией разблокировки по лицу для мониторинга мигрантов, обвиненных в преступлении. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мигрантов с уголовным прошлым, проживающих на территории Соединенного Королевства, обяжут пять раз в день сканировать лицо специальным датчиком, встроенным в смарт-часы. На этих снимках будут также зафиксированы их имена, даты рождения и национальность. Храниться такие фотографии будут на протяжении шести лет.

Вся полученная с часов информация будет передаваться в министерство внутренних дел, министерство юстиции, а также в британскую полицию. Известно, что контракт на поставку наручных смарт-устройств в мае текущего года получила британская компания Buddi Limited. Количество и стоимость заказанных часов не разглашается.

По данным The Guardian, система слежки при помощи смарт-часов может быть запущена уже осенью 2022 года.