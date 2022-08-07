Израиль сообщил о гибели двух лидеров «Исламского джихада»

Израиль сообщил о гибели высокопоставленного командира "Исламского джихада" Халеда Мансура. Об этом сообщает Times of Israel, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным военной разведки, Халед Мансур принимал активное участие в организации терактов и ракетных обстрелов Израиля на протяжении последних десятилетий.

Вместе с Мансуром погиб и член политического руководства "Исламского джихада" Ахмед Мадляль.

До этого стало известно о гибели другого командира палестинской группировки в ходе израильского авиаудара по сектору Газа. Жертвой удара стал Тайсир аль-Джабари, который командовал "Бригадами аль-Кудс" (военным крылом группировки) в северной части анклава.