https://news.day.az/world/1485228.html На Тайвань прибыла делегация из Литвы
На Тайвань прибыла делегация из Литвы
Делегация из Литвы во главе с замминистра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчюкявичюте прибыла на Тайвань, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на сообщение МИД, передает Day.Az.
В ведомстве поприветствовали литовскую делегацию и пожелали ее участникам "продуктивного пятидневного визита". Целью визита литовских представителей в МИД назвали "укрепление стратегического сотрудничества и деловых связей в передовых секторах".
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