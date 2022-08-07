На Тайвань прибыла делегация из Литвы

Делегация из Литвы во главе с замминистра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчюкявичюте прибыла на Тайвань, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на сообщение МИД, передает Day.Az.

В ведомстве поприветствовали литовскую делегацию и пожелали ее участникам "продуктивного пятидневного визита". Целью визита литовских представителей в МИД назвали "укрепление стратегического сотрудничества и деловых связей в передовых секторах".