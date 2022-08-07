https://news.day.az/world/1485305.html В Кабуле произошел взрыв
В Кабуле произошел взрыв
Взрыв прогремел в воскресенье в столице Афганистана Кабуле. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает местное агентство Amad news.
По его данным, инцидент произошел в 5-м районе Кабула. Информации о причинах взрыва и пострадавших пока не приводится.
Представители движения "Талибан" пока не прокомментировали случившееся.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре