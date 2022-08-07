Турецкая армия нейтрализовала 13 террористов

Подразделения ВС Турции, дислоцированные в зоне антитеррористических операций "Оливковая ветвь" и "Источник мира", нейтрализовали 13 боевиков сирийского крыла террористической организации РПК - YPG. Об этом сообщает в воскресенье министерство национальной безопасности Турции, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

Согласно сообщению, террористы РПК/YPG уничтожены при обстреле зон антитеррористических операций и попытке просочиться в районы, подконтрольные отрядам умеренной сирийской оппозиции и ВС Турции.

В ведомстве подчеркнули решимость к дальнейшей борьбе с террористами на севере Сирии.