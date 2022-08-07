Массовая драка со стрельбой в России

Опубликовано видео массовой драки со стрельбой в подмосковных Химках, которая произошла вечером 6 августа.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, потасовка между двумя компаниями завязалась на стоянке возле магазина на улице Германа Титова. На кадрах запечатлено, как сначала отношения с помощью кулаков выясняют двое мужчин.

Затем в драку врываются еще по несколько человек от каждой стороны конфликта. Один из участников драки достал травматический пистолет и сделал несколько выстрелов в сторону оппонентов.

По данным подмосковного управления МВД, в результате происшествия пострадали двое мужчин. Их госпитализировали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".