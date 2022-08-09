Экс-генпрокурор Армении останется под арестом
Бывший генеральный прокурор Армении, экс-глава Следственного Комитета Агван Овсепян останется под арестом.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, на заседании 9 августа апелляционный суд под председательством судьи Рубика Мхитаряна оставил без изменений меру пресечения в отношении Овсепяна.
Напомним, адвокаты обжаловали решение суда первой инстанции, оставившего без изменений меру пресечения в виде ареста. Защита ходатайствовала о замене ареста освобождением под залог. Это связано с ухудшением состояния обвиняемого.
Овсепян обвиняется в финансовых махинациях с использованием свого должностного положения, легализации полученного незаконным путем имущества в особо крупном размере.
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