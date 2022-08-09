Экс-генпрокурор Армении останется под арестом

Бывший генеральный прокурор Армении, экс-глава Следственного Комитета Агван Овсепян останется под арестом.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, на заседании 9 августа апелляционный суд под председательством судьи Рубика Мхитаряна оставил без изменений меру пресечения в отношении Овсепяна.

Напомним, адвокаты обжаловали решение суда первой инстанции, оставившего без изменений меру пресечения в виде ареста. Защита ходатайствовала о замене ареста освобождением под залог. Это связано с ухудшением состояния обвиняемого.

Овсепян обвиняется в финансовых махинациях с использованием свого должностного положения, легализации полученного незаконным путем имущества в особо крупном размере.