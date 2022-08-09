В Беларуси обнаружили штамм Омикрон-ниндзя

Первый случай заражения штаммом "ниндзя-омикрон" коронавирусной инфекции выявили в Минске. Об этом сообщает "Минск-Новости", передает Day.Az.

По словам агентства, заражение подтверждено лабораторно.

Штамм "ниндзя" или "омикрон 4/5" - пятая линией мутировавшего вируса из Южной Африки. Свое название эат вариация вируса получила из-за своей способности уходить от иммунного ответа и уклоняться от антител.