https://news.day.az/world/1485790.html В Беларуси обнаружили штамм Омикрон-ниндзя
В Беларуси обнаружили штамм Омикрон-ниндзя
Первый случай заражения штаммом "ниндзя-омикрон" коронавирусной инфекции выявили в Минске. Об этом сообщает "Минск-Новости", передает Day.Az.
По словам агентства, заражение подтверждено лабораторно.
Штамм "ниндзя" или "омикрон 4/5" - пятая линией мутировавшего вируса из Южной Африки. Свое название эат вариация вируса получила из-за своей способности уходить от иммунного ответа и уклоняться от антител.
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