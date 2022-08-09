В Швеции занчительно выросли цены на электроэнергию

Цены на электричество в Швеции выросли относительно 2020 года в среднем в пять раз. Об этом лидер оппозиционной Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон заявил телеканалу SVT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Цены на электроэнергию почти все время бьют рекорды. Сейчас у нас в среднем в пять раз выше цены на электроэнергию, чем в 2020 году. Трудности в планировании цен на электроэнергию очень велики", - сказал Кристерссон.

По его словам, у правительства возникли серьезные трудности с планированием цен на электроэнергию.

Лидер оппозиционной Умеренной коалиционной партии отметил, что домохозяйства также находятся под давлением инфляции и роста процентных ставок.