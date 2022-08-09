https://news.day.az/world/1485807.html Сильный ливень затопил Нижний Новгород - ВИДЕО
Сильный ливень затопил Нижний Новгород - ВИДЕО
В результате сильнейшего ливня затопило Нижний Новгород. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, очевидцы поделились кадрами природного бедствия в социальных сетях.
На кадрах видно, что машины буквально плавают по автомобильным дорогам.
По данным синоптиков, ливни в Нижнем Новгороде продлятся еще сутки, сообщает портал nn. Сильные подтопления на данный момент фиксируются возле Мещерского озера и Бурнаковского микрорайона.
Глава города Юрий Шалабаев заявил, что на улицах работает водооткачивающая техника.
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