Сильный ливень затопил Нижний Новгород

В результате сильнейшего ливня затопило Нижний Новгород. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, очевидцы поделились кадрами природного бедствия в социальных сетях.

На кадрах видно, что машины буквально плавают по автомобильным дорогам.

По данным синоптиков, ливни в Нижнем Новгороде продлятся еще сутки, сообщает портал nn. Сильные подтопления на данный момент фиксируются возле Мещерского озера и Бурнаковского микрорайона.

Глава города Юрий Шалабаев заявил, что на улицах работает водооткачивающая техника.