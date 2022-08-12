На Соломоновых островах обнаружили 13 бомб времен Второй мировой войны

На территории аэропорта Таро в провинции Шуазель, расположенной на северо-западе Соломоновых островов, были найдены 13 неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Radio New Zeland, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации радиостанции, бомбы обнаружили полицейские при стандартной процедуре обследования взлетно-посадочной полосы. Снаряды извлекли из земли и доставили на склад для последующей детонации.

В полиции провинции Шуазель выразили опасение, что в прилегающих к аэропорту районах также могут находиться неразорвавшиеся снаряды.