В морях Тихого океана на Дальнем Востоке ожидается высокая вероятность тайфунов

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупреждает о высокой вероятности тайфунов в морях Тихого океана на Дальнем Востоке. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По прогнозу ведомства, на неделе в регионе сохранится высокая активность тайфунов и циклонов, что может привести к сильному волнению на воде и плохой видимости из-за туманов и муссонов. Из-за этого резко возрастает риск аварий морских судов в акваториях Охотского, Японского и Берингова морей.

"На территории Тихого океана ожидается активация циклонов и тайфунов", - сообщает институт.