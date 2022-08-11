Маск требует от Twitter предоставить имена ответственных за ботов сотрудников

Представители американского предпринимателя Илона Маска требуют от компании Twitter предоставить имена сотрудников, которые занимаются подсчетом доли ботов, фальшивых аккаунтов и учетных записей, используемых для массовой рассылки, в общем количестве пользователей социальной сети. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Юристы Маска направили письмо судье, ответственному за рассмотрение дела о покупке компании Twitter, с просьбой запросить у компании информацию об именах сотрудников, занимающихся подсчетами фальшивых аккаунтов. Представители предпринимателя хотят иметь возможность их допросить", - передает агентство. Фальшивые аккаунты и учетные записи для рассылки рекламы в Twitter стали главной проблемой в ходе согласования сделки о покупке Маском социальной сети за $44 млрд. Как отметил Reuters, Twitter и юристы миллиардера отказались от комментариев. Ранее в компании заявляли, что ведется работа над обменом соответствующей информацией, необходимой для завершения сделки.

В апреле руководство компании сообщило, что Маск предложил приобрести сеть микроблогов за $44 млрд. В мае предприниматель заявил, что пытается получить информацию, которая подтвердила бы, что фальшивые и применяемые для массовой рассылки рекламных сообщений учетные записи составляют менее 5% их общего числа в Twitter.

В начале июля юристы Маска уведомили компанию, что он отказывается от покупки. 12 июля компания Twitter обратилась в суд, ответчиками по данному делу числятся предприниматель и его фирма X Holdings.

29 июля предприниматель подал в суд штата Делавэр встречный иск к компании Twitter. Как сообщил телеканал CNBC, Маск попросил суд сохранить в тайне подробности иска. Причина такой просьбы не уточняется.

1 августа, согласно газете The Washington Post, юристы Twitter запросили информацию о нескольких бизнес-партнерах и круге общения Илона Маска.

Суд штата Делавэр назначил на октябрь слушания по делу об отказе предпринимателя от завершения сделки по покупке Twitter. Судебное разбирательство должно будет определить, имел ли Маск право заявлять в одностороннем порядке о расторжении соглашения с Twitter из-за того, что руководство соцсети не предоставило ему необходимой информации о доле фальшивых аккаунтов и учетных записей, используемых для массовой рассылки.