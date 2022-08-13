Британец получил тюремный срок за слежку при помощи гаджета Apple

Гражданин Великобритании был приговорен к тюремному сроку за злоупотребление трекинговым маячком AirTag от компании Apple - он использовал его для слежки за бывшей девушкой. Об этом сообщает 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

41-летний Кристофер Пол Тротман после расставания с девушкой начал ее преследовать, в том числе посредством телефонных звонков и сообщений. Вскоре он приобрел маячок AirTag и тайно установил его в машину бывшей возлюбленной, чтобы иметь информацию о ее передвижениях. Известно, что жертва получила уведомление о возможном нарушении приватности на свой iPhone, но не придала этому значения.

Затем она получила новое сообщение от Тротмана, в котором он спросил, как ей понравилась ночь на Пендерри-роуд в городе Суонси. Только после этого факт слежки раскрылся - маячок впоследствии обнаружили приклеенным к покрытию над колесом автомобиля.

В процессе расследования Тротман сознался в содеянном. Он провел девять недель за решеткой, а также получил ордер, запрещающий ему любые контакты с бывшей девушкой.

AirTag - смарт-метка от компании Apple, выпущенная в 2021 году. Используется как маячок для нахождения любого предмета, например, сумки, кошелька или ключей.