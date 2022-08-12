В Черногории неизвестный устроил стрельбу, есть погибшие

Неизвестный устроил стрельбу в городе Цетине в Черногории в пятницу, несколько человек были убиты.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по данным портала In4s, стрелок также погиб.

Сообщается, что он шел по улицам города, расстреливая встречных прохожих. Среди пострадавших есть дети. Стрелявший не подпускал к раненым экипажи скорой помощи.

На данный момент не уточняется, совершил ли нападавший самоубийство или был ликвидирован полицией.

Личность нападавшего не раскрывается. Официальных данных об инциденте до сих пор не поступало. По информации местных СМИ, всего в результате нападения могли погибнуть до 10 человек.

На месте инцидента работают многочисленные сотрудники полиции. Оно оцеплено, ведется следствие.