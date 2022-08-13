Трампу может грозить тюремный срок за нарушение закона о шпионаже

Федеральная служба безопасности США расследует возможное нарушение экс-президентом страны Дональдом Трампом закона о шпионаже и препятствование следствию, что может обернуться для политика тюремным заключением или штрафом.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает издание Politico со ссылкой на ордер ФБР.

Согласно ордеру на обыск, у Трампа нашли документы с пометкой "TS/SCI", что указывает на один из самых высоких уровней правительственной секретности, и еще бумаги, помеченные как "информация о президенте Франции".

Политика подозревают в попытке уничтожить документы, воспрепятствовании расследованию и нарушении закона о шпионаже.

Документы, как ожидается, будут обнародованы позже в пятницу, согласно требованию министерства юстиции США.

Тейлор Будович, пресс-секретарь Трампа, заявил, что действия ФБР были "не просто беспрецедентными, но и ненужными". По его словам, власти США "распространяют ложь и инсинуации, пытаясь объяснить использование органов власти в качестве оружия против своего доминирующего политического оппонента". Он назвал происходящее "возмутительным".

9 августа ФБР провело обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде на фоне расследования министерства юстиции о том, что он вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич.