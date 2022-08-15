В аэропорту Лондона невеста сбежала от жениха, прихватив его вещи и деньги

В лондонском аэропорту Хитроу невеста сбежала от жениха, отошедшего в туалет в ожидании вылета, со всеми его вещами и деньгами. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как рассказали очевидцы, мужчина и женщина в возрасте примерно 40 лет сообщили сотрудникам аэропорта, что вылетают в Рим, чтобы вступить там в брак. Однако когда после регистрации на рейс жених - предположительно, британец - оставил невесту присмотреть за ее вещами и отправился в уборную, женщина сбежала со всеми сумками.

Мужчина сообщил сотрудникам аэропорта, что она взяла £5000, которые он выделил на свадьбу.

"Он был разбит - совершенно безутешен. Оказывается, они встретились совсем недавно, и он был без ума от нее", - рассказал очевидец произошедшего.

Как выяснилось, мужчина сделал предложение накануне вылета.

Найти женщину пока не удалось.

"Сотрудники посмотрели везде - она исчезла. Было даже непонятно, улетела она в другую страну или вышла из аэропорта. В конце концов, вызвали полицию. К тому моменту уже начали сомневаться, что она назвала свое настоящее имя", - рассказали очевидцы.

Представители лондонской полиции подтвердили, что открыто расследование. Однако никаких арестов еще произведено не было.