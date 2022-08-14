Bloomberg: Европа может столкнуться с дефицитом мазута предстоящей зимой

Европейские страны могут столкнуться с дефицитом мазута предстоящей зимой из-за рекордно низких запасов за многие годы. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Большинство европейских предприятий планируют использовать мазут и дизтопливо, чтобы уменьшить потребление газа грядущей зимой. Однако их запасы находятся на минимальной отметке за многие годы", - отметили в публикации.

По словам обозревателя агентства Жавье Бласа, традиционно запасы мазута в США увеличивались на 20 млн баррелей с апреля по сентябрь. Однако на данный момент они выросли лишь на 2 млн баррелей. Аналогичная ситуация происходит и в Европе. Все это произошло из-за того, что переработчики в этом году зафиксировали свое внимание на производстве бензина и экспорте.

Аналитики подсчитали, что запасы дизтоплива и мазута в европейском регионе предстоящей зимой будут рекордно низкими за последние 11 лет.