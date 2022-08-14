В Германии энергоносителям решили дать преимущество при перевозках по железной дороге

При осуществлении железнодорожных перевозок решили дать преимущество газу, углю, нефти и сопутствующим продуктам. Об этом сообщает агентство DPA, ссылаясь на новое распоряжение, подготовленное Минэкономики и Минтрансом страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Целью является обеспечение функционирования электростанций, нефтеперерабатывающих заводов, электросетей и других жизненно важных предприятий", - отметили в публикации.

В агентстве добавили, что подобным решением немецкие власти хотят предотвратить нарушение энергоснабжения страны на фоне уменьшения поставок и роста цен на энергоносители.