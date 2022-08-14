https://news.day.az/world/1487132.html Взрыв в Ереване - число пострадавших растет
Взрыв в Ереване - число пострадавших растет
Число пострадавших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване достигло 51 человека, один человек погиб.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Госпитализированные находятся в медицинских центрах "Армения", "Эребуни", Университетской больнице №1, "Сурб Астватмайр", "Шенгавит" и "Измирлян".
Напомним, 14 августа в 13:23 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что в торговом центре "Сурмалу" произошел взрыв.
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