Взрыв в Ереване

Число пострадавших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване достигло 51 человека, один человек погиб.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Госпитализированные находятся в медицинских центрах "Армения", "Эребуни", Университетской больнице №1, "Сурб Астватмайр", "Шенгавит" и "Измирлян".

Напомним, 14 августа в 13:23 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что в торговом центре "Сурмалу" произошел взрыв.