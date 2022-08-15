Пять госкомпаний Китая решили покинуть фондовую биржу Нью-Йорка

Пять китайских государственных компаний объявили о выводе ценных бумаг и депозитарных акций с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявления компаний, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В своих индивидуальных заявлениях китайские компании отметили, что подадут заявку на "добровольный делистинг" уже в августе. При этом NYSE уже уведомлена об этом решении.

В пятерку компаний входят такие гиганты как Sinopec, страховая China Life Insurance, производитель алюминия Aluminium Corporation of China (Chalco), нефтяные PetroChina и Sinopec Shanghai Petrochemical.

По данным китайского управления по регулированию рынка ценных бумаг, вышеперечисленные компании неукоснительно следовали правилами фондовой биржи США с самого момента размещения ценных бумаг. При этом выбор в пользу делистинга был необходим из деловых соображений.