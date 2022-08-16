https://news.day.az/world/1487496.html Машина врезалась в авто на обочине и отлетела в столб в центре Москвы - ВИДЕО
Машина врезалась в авто на обочине и отлетела в столб в центре Москвы - ВИДЕО
В центре Москвы машина столкнулась с припаркованным автомобилем. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, это произошло в ночь на 16 августа.
Машины попали в ДТП на Зацепском Валу в районе дома 5. После столкновения машина нарушителя отлетела в столб.
По словам очевидцев, в аварии никто не погиб. Пострадавших увезли в больницу, их число не сообщается.
На место выехали оперативные службы. Выясняются обстоятельства аварии.
"Движение осуществляется по 3 полосам из 5. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - указали в столичном дептрансе.
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