В Турции спасли переевшего галлюциногенный мед медведя

Детёныш бурого медведя, опустошивший улья с рододендроновым мёдом, содержащим грайанотоксин, получил сильнейшую интоксикацию и утратил возможность самостоятельного передвижения, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

По сообщениям местных СМИ, косолапая любительница мёда пробралась на незаконную пасеку, находящуюся на окраине города Дюздже и опустошила улья.

Спустя некоторое время, находящуюся в "невменямом" состоянии медведицу доставили в ветеринарную клинику, где после процедур обитательница леса пришла в себя и в данный момент времени находится в хорошем состоянии.

В министерстве сельского хозяйства обратились на своём официальном аккаунте в Твиттере к интернет-аудитории придумать имя спасенному дикому зверю.

"Сумасшедший мед" или "дели бал" по-турецки - это рододендроновый мёд, обладающий галлюциногенным эффектом.

