Гутерриш встретится в Стамбуле с делегациями Турции, РФ и Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш при посещении 20 августа Совместного координационного центра в Стамбуле встретится с делегациями России, Украины и Турции, всемирная организация отмечает профессиональную работу сторон.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик.

"Если генеральный секретарь посетит Совместный координационный центр, он, очевидно, увидится со всеми делегациями. Это включает делегации ООН, Турции, России и Украины, - отметил представитель всемирной организации. - Согласно всем отчетам, которые мы получаем, представители всех стран, России, Украины и Турции, работают крайне профессиональным образом".

"Мы видели все эти инспекции, против проведения которых могла бы возражать любая сторона, что, я думаю, свидетельствует о серьезной добросовестности сторон", - заявил Дюжаррик.