В Нидерландах задержаны более 100 человек

Правоохранительные органы Нидерландов задержали более 100 человек, причастных к различным нарушениям во время протестов фермеров, прошедших в последние недели.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили во вторник в полиции страны.

Задержания были произведены "за свалку мусора на дорогах, блокирование автотрасс и поджоги, нескольким человекам были предъявлены обвинения в покушении на убийство", говорится в заявлении полиции. Возраст большей части задержанных не превышает 30 лет.

Кроме того, полиция выписала сотни штрафов, в том числе за медленное движение транспортного средства по трассе и остановку на ней. "Штрафы не являются самоцелью, но это значительное количество, и суммы значительны", - отметил глава полиции Виллем Велдерс.

Недовольство фермеров связано с правительственной политикой сокращения выбросов азота с целью защиты природы. По данным властей, в стране насчитывается 40-50 тыс. фермерских хозяйств. Согласно расчетам министерства финансов, чтобы добиться сокращения выбросов азота на 50% к 2030 году, примерно 11,2 тыс. ферм придется закрыться, владельцам еще 17,6 тыс. компаний - значительно сократить производство.

Как сообщила газета Volkskrant, протесты фермеров возымели эффект, ряд крупных голландских партий уже поставил под вопрос правительственные цели.