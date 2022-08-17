Тегеран ответил на предложения Брюсселя по ядерной сделке

Иран направил Европейскому союзу ответ на компромиссные предложения Брюсселя по восстановлению международного соглашения по иранской ядерной программе. Содержание ответа пока не разглашается. Первая реакция Еврокомиссии на ответ Тегерана была сдержанной, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Я могу лишь подтвердить, что мы получили вчера вечером иранский ответ, - заявила официальный представитель Еврокомиссии Набила Массрали. - В настоящее время мы его изучаем и консультируемся с другими участниками Совместного всеобъемлющего плана действий и США о том, что делать дальше".

План действий по иранской ядерной программе, призванный не допустить появления у Ирана ядерного оружия, но обеспечить право этой страны на мирный атом, разрабатывался с 2005 по 2015 г. при участии пяти постоянных членов совета безопасности ООН и Германии.

Но в 2018 г. США объявили о выходе из соглашения и введении в отношении Ирана экономических санкций, отмена которых была предусмотрена всеобъемлющим планом. В ответ Иран возобновил работы по обогащению урана.

Переговоры о возобновлении действия международного соглашения возобновились после прихода к власти в США новой администрации в 2021 г. В роли посредника между правительствами США и Ирана выступил Европейский союз. Ответ Тегерана на свои предложения Брюссель переправил в Вашингтон.