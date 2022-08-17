Житель Татарстана умер после удаления двух зубов

В Республике Татарстан скончался местный житель, который впал в кому после удаления зубов. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел после того, как мужчина поехал в начале марта в родной город Нижнекамск - там ему удалили два зуба, после чего начала опухать щека. Спустя некоторое время он обратился в казанскую больницу, где ему провели операцию, в ходе которой у него остановилось сердце.

Мужчину ввели в медикаментозную кому, подключили к ИВЛ. Но через время врачи выписали мужчину со словами, что в таком состоянии он, возможно, останется навсегда, передает НТР 24.

После того, как история попала в СМИ, пациента забрали на реабилитацию. Ему провели сделали энцефалограмму, МРТ, РКТ грудной клетки, однако на следующий день он скончался.