Генсек ОПЕК считает возможным энергетический кризис

Крупная мировая рецессия вряд ли наступит в ближайшем будущем, однако зимой может возникнуть энергетический кризис. Об этом сообщил в среду в интервью агентству Bloomberg генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я бы все еще предостерег говорить о "крупной глобальной рецессии". Думаю, мы видим уровни роста, экономического роста, показатели ВВП, которые по состоянию на текущей момент близки к тому, что было уже в истории. При этом я думаю, в чем вы правы, мы видим признаки [наступления] этой зимой потенциального энергетического кризиса. Я не знаю, каким он будет", - отметил аль-Гайс.