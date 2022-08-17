В Марокко перевернулся автобус: много погибших и раненых

В результате ДТП с автобусом близ города Хурибга в центральной части Марокко погибли 22 человека, еще 32 получили травмы различной степени тяжести.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Hesspress.

По информации издания, перевернулся наполненный людьми автобус, который следовал по маршруту между городами Хурибга и Фких-Бен-Салах в провинции Бени-Меллаль.Как уточняется, среди пострадавших есть дети.

Для устранения последствий ДТП власти мобилизовали силы Королевской жандармерии и Гражданской обороны. Раненые были переведены в региональную больницу Хасана II в Хурибге, а тела жертв были переданы в морг.

Причину ДТП устанавливают следователи.