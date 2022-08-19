Американец умер, съев сырую устрицу в ресторане

В США мужчина умер после того, как съел сырую устрицу в ресторане морепродуктов.

Оказалось, моллюск был заражен бактерией Vibrio vulnificus, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мужчина, имя которого не сообщается, посетил ресторан Rustic Inn Crabhouse в Южной Флориде. После трапезы посетитель почувствовал себя плохо, поэтому ему вызвали скорую помощь. Несмотря на усилия врачей, американец скончался в больнице.

Гэри Ореал, менеджер ресторана, рассказал, что сожалеет о случившемся. По его словам, в тот день было продано около 100 устриц, но кроме мужчины никто не пострадал. Кроме того, заведение проходило проверку в конце июля, в ходе которой не было найдено нарушений.

Ореал добавил, что в Rustic Inn Crabhouse есть таблички, предупреждающие посетителей, что употребление сырых моллюсков увеличивает риск пищевого отравление. Поэтому Гэри считает, что произошедшее - несчастный случай.

"За 60 лет мы продали пару миллиардов устриц, и у нас никто так не травился, как погибший мужчина", - добавил Ореал.