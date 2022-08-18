Премьер Финляндии попала в скандал из-за диких танцев на вечеринке

Премьер-министр Финляндии Санна Марин угодила в скандал после того, как в социальные сети слили ролики с ее участием в бурной вечеринке. Теперь откровенное поведение политика и то, как она любит проводить свободное время, вновь стало объектом обсуждения в стране, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На кадрах, которые были сделаны несколько недель назад, 36-летняя Марин весело проводит время в компании члена парламента Илмари Нурминен, телеведущих Тинни Викстрём и Каролины Туоминен, певицы Альмы и нескольких финских знаменитостей. Записи обнародовали местные издания Iltalehti и Ilta-Sanomat. СМИ утверждают, что помимо алкоголя тусовщики принимали и наркотики, однако сама Марин подобное опровергает.

В эфире телекомпании Yle перед началом летнего заседания финской Социально-демократической партии премьер выразила сожаление, что ролики стали достоянием общественности. Марин отметила, что видео сняли на одной из вечеринок несколько недель назад, но она "не делала ничего противозаконного и кроме алкоголя не принимала ни наркотиков, ни чего-либо другого".

"Я хочу показать, что на ключевых государственных должностях находятся обычные люди, ведущие обычную жизнь", - заявила премьер.

Она напомнила, что у нее есть семья, работа и свободное время, которое она проводит с друзьями так, как и многие люди ее возраста.

В декабре 2021 года Марин уже оказывалась в центре скандала из-за вечеринок. Тогда премьер до 4 утра отдыхала в клубе после того, как ее коллега, глава МИД, сдал положительный тест.