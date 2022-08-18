Звезды покинули виллы в Италии из-за пожара

В Европе ухудшается ситуация с лесными пожарами. Так, в испанской провинции Валенсия пламя охватило жилые дома. Там эвакуировали жителей как минимум четырех поселений, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Всего из зоны бедствия вывезли около двух тысяч человек. Огонь разрастается хаотично и с огромной скоростью - из-за сильного ветра, который постоянно меняет направление.

Остановить пламя пока не получается - пожарным приходится в буквальном смысле спасаться бегством. Пострадали как минимум трое спасателей.

В Италии знаменитый модельер Джорджо Армани был вынужден покинуть свою виллу. На итальянском острове Пантеллерия недалеко от Сицилии сильные пожары подбираются к дорогим особнякам, принадлежащим знаменитостям. Их владельцы были эвакуированы - часть покинула остров на вертолете, а оставшиеся, в том числе и Армани, уплыли на лодках.