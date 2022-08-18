Испания лидирует в Европе по числу заражений оспой обезьян

Согласно данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), по состоянию на 16 августа в Европе было зарегистрировано 19 429 случаев заражения оспой обезьян.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по числу заражений оспой обезьян в Европе лидирует Испания с 5 719 случаями. Из них около 505 человек нуждались в госпитализации. Три человека были помещены в отделение интенсивной терапии, двое скончались.

Далее следуют Германия (3 187 случаев), Великобритания (3 055), Франция (2 673), Нидерланды (1 029), Португалия (770), Италия (662), Бельгия (546), Швейцария (387), Австрия (210), Израиль (189), Дания (154), Швеция (130), Ирландия (113), Польша (104), Норвегия (74), Венгрия (62), Греция (49), Словения (43), Люксембург (43), Чехия (36), Румыния (32), Мальта (30), Сербия (23), Финляндия (22), Хорватия (17), Исландия (12), Словакия (10), Эстония (9), Гибралтар (6), Литва (5), Болгария (4), Андорра (4), Латвия (4), Босния и Герцеговина (3), Кипр (3), Монако (3), Гренландия (2), Грузия (1), Россия (1), Турция (1), Черногория (1) и Молдова (1).

По данным ECDC, большинство случаев инфицирования оспой обезьян в Европе приходится на лиц в возрасте от 31 до 40 лет.