В ВОЗ назвали ограничения по количеству прививок от COVID-19

Председатель Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Алехандро Кравиото назвал ограничения по количеству прививок от COVID-19, заявив, что повторное введение бустерной вакцины от COVID-19 рекомендуется только для людей, имеющих повышенные риски осложнений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по словам специалиста, такая рекомендация направлена на борьбу с пандемий коронавируса и смертностью среди населения, подверженного высокому риску, однако не является общей рекомендацией вакцинировать все население после первого введения бустера, как описано в дорожной карте.

Ученый добавил, что эксперты рекомендовали применить второй бустер для людей из групп с наивысшим приоритетом через четыре-шесть месяцев после завершения первичной процедуры.