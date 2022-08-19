Медведи, отдыхающие в гамаке, рассмешили пользователей сети

Джастин Мэтьюз, приехавший навестить семью в Эйвоне (штат Коннектикут, США), заснял на камеру, как семья медведей развлекается на площадке с садовой мебелью, а затем пытается забраться в гамак, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мужчина рассказал, что пил кофе на кухне, когда заметил на заднем дворе гостей. "Было любопытно наблюдать, как они играют", - поделился Мэтьюз. На кадрах видно, как медведица отдыхает, раскачиваясь на садовых качелях, а в это время двое медвежат пытаются устроиться в гамаке, который натянут между деревьями. В конце ролика все семейство забирается в гамак и раскачивается в нем.

"Это так мило", "Откуда они знают, как пользоваться гамаком", "Это очень смешно", - прокомментировали игру медвежат пользователи сети.