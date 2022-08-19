Женщина-водитель врезалась в КАМАЗ с прицепом

Женщина-водитель врезалась в стоящий на ремонт КАМАЗ с прицепом. Она погибла вместе с мужем-инвалидом.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм, КАМАЗ с прицепом стоял на проезжей части из-за поломки заднего моста. По какой-то причине (вероятно не заметила, что он не движется) Светлана Бородина на "десятке" столкнулась с грузовиком. В результате женщина и ее супруг-инвалид Александр Бородин скончались на месте. Пассажиры легковушки - ребенок и бабушка - госпитализированы.

Друзья и знакомые шокированы произошедшим с семейной парой. По их словам, это были добрые и светлые люди. У них остались двое детей.