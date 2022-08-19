https://news.day.az/world/1488263.html Женщина-водитель врезалась в КАМАЗ с прицепом - ФОТО - ВИДЕО
Женщина-водитель врезалась в КАМАЗ с прицепом - ФОТО - ВИДЕО
Женщина-водитель врезалась в стоящий на ремонт КАМАЗ с прицепом. Она погибла вместе с мужем-инвалидом.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм, КАМАЗ с прицепом стоял на проезжей части из-за поломки заднего моста. По какой-то причине (вероятно не заметила, что он не движется) Светлана Бородина на "десятке" столкнулась с грузовиком. В результате женщина и ее супруг-инвалид Александр Бородин скончались на месте. Пассажиры легковушки - ребенок и бабушка - госпитализированы.
Друзья и знакомые шокированы произошедшим с семейной парой. По их словам, это были добрые и светлые люди. У них остались двое детей.
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