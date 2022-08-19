"Формула-1" больше не будет проводиться в России

Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" не собирается проводить гонки в России.

Об этом заявил исполнительный директор "Формулы-1" Стефано Доменикали, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

"Я всегда говорю, что никогда не следует говорить "никогда". Но в этом случае я могу пообещать: мы больше не будем вести с руководством Гран-при России переговоры. Там больше не будет гонок", - сказал он.

В связи с ситуацией в Украине руководство "Формулы-1" разорвало контракт на проведение Гран-при России. С 2014 года этап проходил в Сочи, с 2023-го его должен был принимать автодром "Игора драйв" в Ленинградской области.

Контракт на проведение Гран-при России был рассчитан до 2025 года.